Elon Musk assume un hacker per sistemare Twitter: è un concorrente di Autopilot

Dopo aver speso anni per far decollare Tesla nella maniera sperata, Elon Musk si sta adesso concentrando su Twitter, una piattaforma allo sbando che ha acquistato di recente per 44 miliardi di dollari. Per dare una sistemata al social network dei cinguettii il magnate ha assunto il fondatore di un'azienda concorrente di Autopilot.

Elon Musk ha assunto a tempo determinato l'hacker George Hotz, famoso per aver hackerato i primi iPhone di Apple ed esser riuscito a fare reverse engineering sulla PS3 al tempo dell'uscita. Oggi Hotz ha fondato la sua compagnia, la Comma.ai, una società che si occupa di Guida Autonoma e intelligenza artificiale - e di fatto fa concorrenza ad Autopilot di Tesla.

Musk lo ha assunto per 12 settimane, con l'intento di risolvere alcuni problemi chiave di Twitter. Come farà dunque Hotz con questa sorta di conflitto di interessi? Lavorerà in modo tranquillo per un diretto competitor, anche se in un settore differente? Prima dell'annuncio di questa nuova collaborazione con Elon Musk, Hotz si è preso qualche settimana "di ferie" dalla sua creatura Comma.ai, dunque per lavorare a Twitter l'hacker si è preso un po' di tempo per pensare soltanto a quello.

Ricordiamo che attualmente Comma.ai offre un developer kit per la sua Guida Autonoma che costa appena 1.999 dollari ed è perfettamente compatibile con oltre 200 automobili di nuova generazione. Chissà che da Twitter non si passi a Tesla, sarebbe un bel colpo di scena vedere Hotz lavorare ad Autopilot dopo aver speso anni a superare il sistema di Elon Musk. Vedremo cosa succederà, per ora speriamo che l'hacker sistemi le fondamenta tecniche di Twitter...



Ricordiamo che nel frattempo Tesla ha aggiornato Autopilot alla versione v11.