Elon Musk annuncia Tesla Superchargers in stile anni '50 con drive-in

Elon Musk ci ha sempre abituato a delle trovate estremamente particolari, e siamo certi che molti lettori ricorderanno subito laTesla Tequila o anche il Lanciafiamme Tesla come optional per l'imminente Tesla Cybertruck.

Stavolta l'estroso CEO della casa automobilistica californiana ha risposto ad un post di un fan su Twitter rievocando un'atmosfera da tempi andati: a quanto pare il marchio provvederà a costruire una nuova stazione di Superchargers a Santa Monica, ma la specialità sarà lo stile estetico da anni '50, con tanto di cinema all'aperto e diner retro.

Per il momento non sappiamo se Musk fosse serio o meno nella sua affermazione, ma con lui è lecito aspettarsi ogni cosa. L'idea sembra effettivamente brillante, in quanto ad oggi le auto elettriche necessitano di parecchi minuti per essere ricaricate completamente, per cui non ci dispiacerebbe immaginare di poter ingannare l'attesa tornando indietro nel tempo a quando ci si godeva il cinema drive-in serviti in macchina da commessi appositi.

I ragazzi di Teslarati hanno persino approfondito la questione andando a scoprire il piano per la creazione di questi speciali Superchargers scovando l'eventuale sito in due appezzamenti di terreno adiacenti, ma per il momento non abbiamo nulla di ufficiale sul quale fare affidamento.

Tornando coi piedi per terra passando a qualcosa di più concreto vogliamo citare la presentazione delle nuove stazioni di ricarica rapida Hyundai: gli E-pit del colosso coreano arriveranno in Corea del Sud già in primavera.