Elon Musk annuncia: la Tesla Model S raggiungerà i 650 km di autonomia

Secondo le attuali stime della EPA (United States Environmental Protection Agency) la Tesla Model S Long Range offre 600 km di autonomia ma, durante la conferenza Tesla del Q4 2019, Elon Musk ha ammesso che la compagnia non ha ancora aggiornato le statistiche EPA.

In pratica questo sta a significare che sia Model S che Model X potrebbero a breve ricevere un incremento sensibile all'autonomia per singola carica. Il CEO di Tesla ha messo nei piani un range di 650 km per la Model S. Ecco le sue parole per Green Car Reports:"Stiamo raggiungendo velocemente i 650 km di autonomia per quanto riguarda la Model S."

In seguito ha poi sottolineato l'intenzione di Tesla di utilizzare l'energia in modo sempre più efficiente, nonostante il fatto che le EV californiane riescano già adesso ad avere il doppio dell'autonomia di veicoli concorrenti con pacchi batterie delle stesse dimensioni:"Siamo abbastanza contenti quantitativo di energia contenuto dalle celle, e degli incrementi in efficienza del veicolo". Così ha concluso Musk. Sempre più ardua quindi la rincorsa dei produttori storici, che al momento continuano ad arrancare a causa di molteplici problematiche.

Per i clienti italiani del brand arrivano altre buone notizie: i futuristici cerchi a turbina da 21 pollici arriveranno nel nostro Paese tramite la Model Y.