Elon Musk annuncia il Tesla AI Day, alla ricerca di nuovi talenti

Lo scorso settembre 2020 Tesla ha tenuto l’atteso Battery Day, l’evento tramite cui ha annunciato al mondo le nuove batterie e anticipato una compatta economica. Ora Elon Musk lancia un nuovo appuntamento: il Tesla AI Day.

Nel giro di un mese, ha promesso il CEO sudafricano, ci sarà dunque un nuovo evento per svelare i progressi che Tesla ha fatto nel campo del software e dell’hardware in relazione all’intelligenza artificiale - dunque si parlerà soprattutto di Guida Autonoma.

Queste le parole dell’imprenditore: “Sto pensando di tenere il Tesla AI Day tra circa un mese o giù di lì. Analizzeremo i progressi fatti con il software e l’hardware Tesla AI. Lo scopo sarà reclutare nuove leve”. Più che mostrare le novità al pubblico, Elon Musk vuole dunque chiamare a raccolta talenti nel campo delle intelligenze artificiali e in caso assumerli in Tesla per fare ulteriori step in avanti.

Non è una novità che la società californiana ricerchi ingegneri nel campo delle AI, sempre Elon Musk ha detto in risposta a un utente su Twitter: “In generale, chiunque sia interessato a lavorare su problemi di intelligenza artificiale dovrebbe prendere in considerazione l’idea di unirsi a Tesla, il percorso più veloce per realizzare nella vita reale le idee.”