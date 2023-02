Elon Musk annuncia il Master Plan 3 di Tesla: grande evento l'1 marzo 2023

Quale futuro ha in mente per Tesla il magnate Elon Musk? Lo sapremo il prossimo 1 marzo quando il marchio californiano svelerà la terza parte del suo “Master Plan”, il piano produttivo su cui la società si fonda.

Tesla ha annunciato un nuovo Investor Day dedicato sostanzialmente agli investitori della compagnia, anche noi esperti di settore però non vediamo l’ora di sapere cosa passa nella mente degli uomini di Elon Musk - e cosa hanno intenzione di fare nei mesi e negli anni a venire. Esattamente come i precedenti Battery Day e AI Day, anche questo nuovo appuntamento verrà trasmesso in live streaming, ma cosa dobbiamo aspettarci?

Le prime due parti del Master Plan Tesla ormai le conosciamo bene. La prima ha riguardato la costruzione della Tesla Roadster, poi della Model S (più abbordabile della sportiva Tesla) e della Model 3 (più abbordabile della Model S). La seconda parte ha visto la creazione di un reparto Tesla dedicato ai pannelli solari, l’espansione della line-up veicoli, lo sviluppo di una guida autonoma che fosse 10 volte più sicura della guida manuale. Certo non tutti questi punti sono stati completati al 100%, Tesla ha in ogni caso bisogno di annunciare i piani futuri nella speranza di risollevare il titolo in borsa - che nel 2022 ha perso oltre la metà del suo valore iniziale.

Arriviamo così al Master Plan Tesla parte 3: Elon Musk su Twitter non si è certo frenato e ha annunciato un futuro energetico completamente sostenibile per il pianeta Terra. Il magnate ha anche chiosato con “The future is bright”, possiamo dunque sospettare che Musk si riferisca al sole… Al momento non sappiamo se si parlerà anche di Cybertruck e della Tesla “economica” da 25.000 dollari attualmente in sviluppo, non ci resta che aspettare il prossimo 1 marzo per conoscere tutto nel dettaglio.