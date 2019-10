Elon Musk annuncia: la guida autonoma Tesla in Early Access già nel 2019

Ieri il CTO e co-fondatore di Zoox, azienda che si occupa di guida autonoma, ha detto che Tesla non ha la tecnologia per partire il prossimo anno con il FSD. Oggi Elon Musk risponde per le rime, annunciando l'arrivo del Full Self Driving in Early Access già entro la fine di quest'anno (si, avete letto bene), senza supervisione nel 2020.

Diciamolo, amiamo Elon Musk anche per questi suoi colpi di teatro dal sicuro effetto spettacolare. Il giorno in cui la nuova Porsche Taycan è diventata la 4 porte elettrica più veloce del Nürburgring, lui ha annunciato l'arrivo sul circuito di un'intera flotta di Model S per distruggere il record tedesco, oggi - a poche ore dall'affronto del CTO di Zoox (leggete qui per saperne di più) - conferma come il suo Full Self Driving arriverà il prossimo anno. Non solo: sarà disponibile in Early Access già entro la fine di quest'anno, notizia che ha davvero del clamoroso.

Durante la diffusione dei dati finanziari del Q3 2019, Musk ha spiegato che il nuovo FSD "sarà perfettamente in grado di accompagnare una persona da casa al lavoro senza che questa faccia alcun intervento. Il sistema andrà comunque monitorato ma sarà in grado di funzionare senza problemi". In città, nei tratti a bassa velocità, interverrà Summon, mentre la guida autostradale è già ampiamente coperta da Autopilot.

"Non siamo ancora sicuri ma potremmo essere in grado di rilasciare una versione funzionante del Full Self Driving già entro la fine di quest'anno", e siamo già a novembre...! "Pensiamo che l'auto sia già sufficientemente autonoma per guidare da sola senza supervisione, per questo però arriveranno tempi più maturi, i vari governi dovranno accettare la guida autonoma senza supervisione umana, solo allora avremo completato i tre livelli di sviluppo della tecnologia".