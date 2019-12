Elon Musk annuncia l'aggiornamento Tesla di Natale: arriva la guida autonoma in anteprima

A Natale siamo tutti più buoni, compreso Elon Musk, che su Twitter ha annunciato un nuovo aggiornamento per le sue auto Tesla. Cosa troveremo nel Tesla Holiday Software?

Chi segue con attenzione ciò che accade attorno al mondo Tesla sa benissimo come Musk in persona abbia, nelle settimane scorse, detto che molto probabilmente un primo assaggio di guida autonoma completa (che sarà ufficiale solo nel 2020) sarebbe arrivato già entro la fine di quest’anno. Ebbene il CEO sta per rispettare la sua promessa, poiché nel nuovo aggiornamento ci sarà anche una “Sneak Preview” (così l’ha chiamata) del Full Self Driving.

Inoltre durante le vacanze tutti abbiamo un po’ di tempo libero in più, non è male dunque vedere arrivare a bordo delle Tesla dei nuovi videogiochi: Musk ha annunciato il gestionale Stardew Valley (uscito anche sulle maggiori console del mercato), Lost Backgammon “e poche altre cose”.

Ovviamente l’attenzione è rivolta tutta alla guida autonoma, non vediamo l’ora di scoprire quali funzioni saranno attivate, probabilmente arriverà il riconoscimento dei semafori con Start&Stop automatico ma questo lo sapremo solo nei prossimi giorni. Certo mentre negli USA si parla di guida autonoma completa, in Europa dobbiamo fronteggiare le stringenti regole UE, che già limitano Autopilot in molte delle sue possibilità, figurarsi la guida autonoma… speriamo di allinearci con il Nord America il prima possibile.