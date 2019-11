Elon Musk annuncia: '50 CV in più alla Tesla Model S per battere la Taycan'

Elon Musk deve davvero odiare la Germania, o più semplicemente non ama essere secondo in qualcosa. La sua Model S ad esempio non può rimanere indietro rispetto alla Taycan, motivo per cui presto avrà 50 CV in più grazie a un aggiornamento software.

Avete letto bene, Elon Musk e soci sono riusciti - tramite la “semplice” ottimizzazione software - ad aggiungere ben 50 CV alla Tesla Model S Raven, ovvero il modello più recente della vettura, sul mercato da qualche mese. L’annuncio arriva a poche ore dal polverone sollevato da un nuovo video di Top Gear che vedeva una nuova Porsche Taycan vincente sul quarto di miglio rispetto alla Model S.

DragTimes ha poi sollevato qualche dubbio in merito, sembra infatti che la Model S nelle mani di Top Gear fosse solo Long Range e non Performance, non è però arrivato alcun chiarimento ufficiale in merito. Ciò che è certa è la determinazione del CEO di Tesla, che su Twitter ha appunto annunciato l’aggiornamento della sua berlina Premium appositamente per metterla un gradino più in alto rispetto alla Taycan, almeno in fatto di accelerazione sul quarto di miglio - i nostri 400 metri. La guerra della velocità dunque continua senza sosta per la nostra gioia...