Elon Musk ammette: sistema FSD di Tesla non verrà approvato nel 2022

Mentre Tesla lavora a una piattaforma elettrica next-gen, Elon Musk manifesta i suoi dubbi in merito all’attesissima approvazione del sistema di guida autonoma proprietario. Secondo le sue previsioni, il software Full Self-Driving (FSD) non sarà pronto per l’uso tra fine 2022 e inizio 2023.

Secondo quanto ripreso anche dai colleghi di InsideEVs, durante una chiamata interna egli avrebbe detto che l’approvazione normativa entro fine 2022 per consentire effettivamente la guida a mani libere è molto distante e non verrà concessa quest’anno. Anzi, l’organo competente – la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) – sta indagando su diversi incidenti che avrebbero coinvolto il sistema FSD Beta. Già abbiamo parlato, difatti, dei sospetti incidenti mortali di Tesla Autopilot dello scorso agosto.

In altri termini, a oggi Tesla FSD risulta tutt’altro che pronta a sostituire un conducente umano, ed è forse la prima volta che il CEO di Tesla ammette indirettamente questa inefficacia del sistema. Si allontana quindi la prospettiva di un lancio stabile dopo un numero ridotto di anni dal debutto effettivo, avvenuto nel 2016 con il nome Enhanced Autopilot Hardware 2.0 (HW 2.0).

Parlando sempre del produttore statunitense, a quanto pare gli ordini in arretrato sono ai minimi del 2022 e i tempi di attesa per la consegna delle Tesla stanno diminuendo in maniera alquanto rapida.