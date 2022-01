Elon Musk alza il prezzo della Guida Autonoma di Tesla: costerà di più dal 17 gennaio

Come abbiamo ricordato nel nostro articolo Tesla non conosce crisi, Elon Musk controlla in maniera totale la vendita online dei propri veicoli e per questo motivo è in grado di cambiare i prezzi di listino come e quando vuole. Ora il magnate ha annunciato un cambio di prezzo per Autopilot al massimo potenziale: negli USA arriverà a 12.000 dollari.

A dirlo è stato lo stesso Elon Musk sulla sua piattaforma social preferita, Twitter, dove ha scritto: "Il prezzo del Tesla Full Self Driving arriverà a 12.000 dollari a partire dal 17 gennaio", fra meno di 10 giorni dunque la Guida Autonoma al suo massimo potenziale costerà 2.000 dollari in più oltreoceano.

Parliamo del pacchetto più controverso di Tesla, poiché la Guida Autonoma al massimo potenziale è limitata in Europa rispetto agli USA, dove in effetti costa un pochino meno. Da noi si può avere a 7.500 euro con tutte le funzionalità di Autopilot Avanzato più il controllo dei semafori e degli stop. Prossimamente arriverà anche il sistema di autosterzatura sulle strade cittadine, quella che oggi è la Guida Autonoma Beta di Tesla, bisognerà vedere però con quali limitazioni a causa delle leggi europee.

Per questo motivo il prezzo del pacchetto potrebbe rimanere invariato nel vecchio continente, per saperlo però dovremo probabilmente aspettare il 17 gennaio, quando il FSD potrebbe comunque costare 10.000 euro in Italia. Anche negli USA è un package controverso, pur offrendo più funzionalità rispetto alla versione EU visto che comprende Autopilot Avanzato. Un innalzamento di prezzo che in qualche modo giustifica tutto il lavoro svolto da Tesla in questi mesi e anni per sviluppare la Guida Autonoma Cittadina, ormai arrivata alla versione 10.8 e sempre vicina al rilascio pubblico.

Inoltre il pacchetto ufficiale non garantisce l'accesso alla Beta per avere le funzionalità in anticipo, motivo per cui sta montando la polemica negli USA. Certo qualcuno non è dispiaciuto, visto che ha deciso di abbandonare la Beta dopo un danno causato dal sistema per il quale Tesla non vuole pagare i danni.