Elon Musk aggiorna silenziosamente la Tesla Model Y: ora è come la Model 3 2021

Vogliamo essere onesti: le ultime mosse di Tesla in merito a Model 3 e Model Y non le abbiamo comprese fino in fondo. Dopo la presentazione della nuova Model 3 2021, con piccole ma interessanti novità, ora anche Model Y si allinea, pur essendo uscita a inizio 2020.

La notizia arriva ovviamente dagli Stati Uniti, dove l’utente Chad Smavatkul ha ricevuto proprio in questi giorni la sua Model Y con VIN 72xxx. La vettura, così come dimostrato dalle fotografie postate sul gruppo Tesla Model Y di Facebook, possiede gli specchietti retrovisori con Auto-dimming, lo scroller sullo sterzo argentato, i finestrini in vetro laminato, che contribuiscono ad aumentare l’isolamento acustico dell’abitacolo.

Ciliegina sulla torta, la nuova Model Y è stata consegnata con la nuova chiavetta USB brandizzata Tesla da 64GB (in realtà un modello Samsung abbastanza noto, con il logo Tesla stampato sopra, come vi abbiamo raccontato in questo articolo dedicato). Questa particolare chiavetta serve per le registrazioni della Modalità Sentinella e della Teslacam in fase di marcia, un “plus” presente solo sui modelli 2021.

Qui però arriva un inghippo: Tesla ha infatti cambiato la console centrale sulla Model 3, mentre la Model Y di Chad Smavatkul è rimasta identica alle altre Model Y uscite nel corso del 2020. Non è dunque chiaro cosa stia facendo Tesla con i suoi modelli, applicando cambiamenti senza sponsorizzare troppo la cosa. Inoltre ricordiamo che in Europa avremo prossimamente sia Tesla Model 3 2021, provenienti da Fremont (che tra l’altro hanno una batteria aggiornata da 82 kWh anziché 79), sia Model 3 2020 assemblate a Shanghai, che non presentano le ultime novità ma sono vendute a 2.000 euro in meno... Speriamo che Elon Musk faccia un po’ di ordine quanto prima.