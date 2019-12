Elon Musk accelera un Tesla Cybertruck come fosse una supercar

Di recente gli avvistamenti del Tesla Cybertruck si sono moltiplicati a ritmi inarrestabili, e grazie ad essi abbiamo potuto dare interessanti sguardi al nuovo pick-up elettrico della casa automobilistica californiana.

Quest'oggi ci arriva una nuova clip, pubblicata su Instagram dall'utente Andrew Villablanca, e che voi potrete guardare scendendo in fondo alla notizia. L'uomo, completamente scioccato dal veicolo, ha commentato descrivendolo in questo modo:"assolutamente imponente e molto veloce." Il momento nel quale è stato registrato il video coincide con il viaggio di Elon Musk verso Malibu, in California, e vede il Cybertruck accelerare con una rapidità da sportiva. Durante l'intero tragitto al pick-up sono scattate numerose immagini e salvate parecchie riprese, probabilmente una strategia ben studiata dal CEO di Tesla.

In particolare si trattava di un prototipo della versione Dual Motor che, secondo quanto dichiarato, può scattare da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi. Stiamo parlando della variante "di mezzo", perché il top di gamma Tri-Motor può passare da 0 a 100 km/h nell'incredibile tempo di 2,9 secondi.

Il video comunque ci permette di notare le maniglie a scomparsa, che si staccano dal resto della carrozzeria per permettere l'apertura delle portiere, in un modo simile a quanto già ritrovabile su un'altra vettura proprietaria come la Model S.

Per concludere vi consentiamo di dare un'occhiata ai particolari e futuristici interni del Tesla Cybertruck, i quali sono stati tenuti ben nascosti per molto tempo.