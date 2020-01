Elon Musk accelera sulla costruzione dei Tesla Supercharger V3 da 250 kW

Se escludiamo la fuoriclasse Porsche Taycan, l'unica auto elettrica a ricaricare - oggi - a 350 kW, sono le Tesla le vetture a zero emissioni a caricare più velocemente. Le più recenti auto di Elon Musk possono infatti toccare i 250 kW, solo però con i nuovi Supercharger V3, la cui rete è in continua espansione.

Nei piani di Tesla, entro la fine del 2018 ci sarebbero dovuti essere 18.000 punti di ricarica proprietari in tutto il mondo, qualcosa però "è andato storto" e la quota si è fermata a 12.000 nel 2018. Nel 2019 siamo passati a 15.500, mentre in questo 2020 la cifra ufficiale è di 15.911 Supercharger funzionanti (in 1.804 stazioni). La frenata rispetto agli obiettivi iniziali si deve probabilmente allo sviluppo del Supercharger V3, capace di toccare i 250 kW e presentato solo di recente.

Del V3 si parla però dal 2016, è probabile dunque che Elon Musk abbia aspettato a montare nuove stazioni per sfruttare la nuova versione. Nei sei mesi iniziali, le stazioni V3 potevano contarsi sulle dita di una mano, ora però sembra che la loro costruzione sia passata a una nuova fase: a oggi abbiamo 50 stazioni funzionanti a 250 kW, con altre 20 in costruzione (10 delle quali attendono i permessi).

Il processo, come annunciato da Elon Musk il 25 gennaio, riceverà ora un ulteriore boost in questo 2020. Perché è così importante l'espansione della rete a 250 kW? Perché a questa potenza è possibile ricaricare circa 120 km ogni 5 minuti, nel tempo di un caffè si riporta dunque l'auto al 90% senza problemi - e sappiamo come i tempi di ricarica frenino una buona fetta di pubblico nel passaggio all'elettrico. Certo non tutte le auto del mercato toccano queste velocità, Tesla però guida - insieme a Porsche, una rivoluzione che potrebbe davvero aiutare le auto elettriche a diffondersi a macchia d'olio nel prossimo futuro.