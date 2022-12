Elon Musk deve scegliere fra Tesla o Twitter dopo le pressioni degli investitori

Elon Musk abbandonerà la guida di Twitter? Questo è quanto vorrebbe un sondaggio che è stato lanciato dallo stesso numero uno di Tesla nelle scorse ore. Un po' a sorpresa (ma forse neanche più di tanto) l'imprenditore ha chiesto: “Dovrei abbandonare il ruolo di capo di Twitter?”.

Una domanda posta ai suoi 112 milioni di follower e a cui hanno risposto in circa 17 milioni, propendendo per la risposta "Sì". Il 57% si dice infatti convinto che Elon Musk dovrebbe lasciare il ruolo di massima importanza nel social dei cinguettii, che ricordiamo, è stato acquistato in cambio di 44 miliardi di dollari soltanto poche settimane fa. Ora bisognerà capire come reagirà lo stesso manager di origini sudafricane tenendo conto che lo stesso si è detto pronto a rispettare il risultato dei votanti.

Elon Musk ha infatti voluto specificare “Mi atterrò ai risultati di questo sondaggio", per poi aggiungere: “Attenti a quello che desiderate: potrebbe avverarsi”. Non è ovviamente la prima volta che il numero uno di Tesla, azienda che ha registrato un tonfo in Borsa, regala questi exploit particolari su Twitter, come ad esempio quando chiese agli utenti se Donald Trump doveva essere riammesso o meno su Twitter dopo il ban in seguito ai fatti di Capitol Hill.

Elon Musk ha sempre obbedito al volere popolare di conseguenza ci si aspetta che lo stesso faccia in questa occasione e che a breve abdichi in favore di un altro manager di sua fiducia. Come accennato in apertura, tutto ciò non deve sorprendere anche perché negli scorsi giorni, parlando ad un tribunale del Delaware, l'ex uomo più ricco al mondo aveva spiegato di essere alla ricerca di un nuovo capo per l'azienda, alla luce dei suoi moltissimi impegni.

Un suo passo indietro sarà senza dubbio una notizia che farà felice molti addetti ai lavori, a cominciare dall'azionista Leo KoGuan che ha invocato un nuovo CEO per Tesla e che parlando di recente con Electrek ha detto: “Elon ha passato definitivamente il punto di non ritorno, da Elon l'ingegnere per eccellenza a Elon il supremo creatore politico. Sulla base di questo presupposto, solo sulla base di questo presupposto, Elon dovrebbe trovare il proprio successore approvato da membri indipendenti del CdA”. La sensazione circolante è che il ruolo di CEO di Twitter diverrà a breve vacante.