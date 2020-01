Elon Musk: '3-4 anni per produrre i Tesla Cybertruck già ordinati'

Elon Musk ama alla follia il suo nuovo Tesla Cybertruck e lo ha ribadito anche all'incontro con gli azionisti avvenuto questa settimana, dove ha detto che "è ancora meglio di quanto la gente pensi". A proposito, cosa pensa la gente?

I fedelissimi Tesla, e probabilmente non solo, hanno già reso il Cybertruck un grande fenomeno commerciale, nonostante la sua produzione non inizi prima della fine del 2021. 2021 per quanto riguarda le varianti Dual e Tri Motor, le più richieste del momento, con la variante più economica Single Motor che andrà in produzione solo a fine 2022. A proposito di richieste, come stanno andando gli ordini?

Sempre secondo Elon Musk, per esaurire l'attuale domanda di Tesla Cybertruck "ci vorranno almeno 3-4 anni di lavoro". Ricordiamo che lo scorso novembre, dopo neanche due settimane dalla presentazione, gli ordini erano stati 250.000, anche solo per soddisfare questa richiesta bisognerebbe consegnare 62.500 pick-up all'anno, una cifra enorme che è comunque - per certo - in difetto, poiché la domanda sarà cresciuta a oggi.

Certo attenzione, parliamo di ordini non vincolanti che richiedono una somma irrisoria perfettamente rimborsabile: in Italia ad esempio bastano 100 euro di anticipo per prenotare un Cybertruck, anche se si può cambiare idea in qualsiasi momento - dunque bisognerà vedere quanti ordini effettuati poi andranno in porto. Di sicuro il Cybertruck è già un fenomeno "di costume", probabilmente lo sarà anche dal punto di vista commerciale.