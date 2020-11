Elon Mask, arriva la maschera anti-COVID ultra tecnologica dedicata al CEO Tesla

Elon Musk è senza alcun dubbio uno degli uomini più apprezzati del momento, per via del suo innato carisma e per le sue idee folli - che però molto spesso diventano realtà. Pensiamo a Tesla, Boring Company, SpaceX; il CEO è insomma una fonte continua di ispirazione, non a caso qualcuno gli ha dedicato una mascherina anti-COVID.

Un’azienda scozzese ha trovato un modo alquanto originale di farsi pubblicità, con discreto successo fra l’altro visto che la notizia è arrivata anche sulle nostre pagine. Per la sua “mascherina”, che non è affatto in tessuto, la società ha utilizzato un inconfondibile rosso Tesla, con tanto di logo stampato sul retro, e ha chiamato il dispositivo Elon Mask, dimostrando non poca ironia.

Realizzata dalla Lease Fetcher, la maschera è ovviamente piena di tecnologia, in onore al CEO che l’ha ispirata. A bordo troviamo diverse luci LED, inoltre il visore è meccanico, può alzarsi e abbassarsi all’occorrenza, proteggendovi fino al 99,97% da particelle piccole anche 0,3 micrometri - il filtro del resto è certificato HEPA.

Come se tutto questo non bastasse, abbiamo anche una connessione bluetooth che permette di ricevere chiamate direttamente dallo smartphone - non manca inoltre una feature per amplificare i suoni ambientali e ascoltare correttamente una persona dotata di mascherina che parla davanti a noi. Viste le ultime novità folli dello store Tesla, pensiamo alla Teslaquila o ai pantaloncini della grande T, avrebbe potuto inventarla direttamente Musk una mascherina del genere...