Elettroautofobia malattia del 2023: ormai qualsiasi incendio è colpa di un'auto elettrica

Il 2023 sarà ricordato probabilmente come l'anno della “elettroautofobia”, un termine assolutamente inventato per indicare la paura nei confronti delle auto elettriche, una vera e propria fobia.

Non si capisce bene per quale motivo ma le vetture green vengono considerate il male assoluto e spesso e volentieri la causa di tutti i mali. I casi più eclatanti riguardano in particolare gli incendi che si sono verificati nel corso di questo 2023 che volge lentamente alla conclusione, a cominciare dall'ultimo, quello avvenuto all'aeroporto di Luton e provocato non da un'auto elettrica bensì da un diesel. Peccato però che sul web e i social fossero già molti coloro che ironizzavano sulla presenza di un EV che abbia innescato la scintilla.

Altro caso emblematico è stato quello dello scorso mese di agosto, l'incendio scoppiato sulla Freemantle Highway per cui sono state subito incolpate le auto elettriche: tempo zero e gli EV erano già sul banco degli imputati. A seguito di indagini è emerso come non vi fosse nulla che facesse pensare che un'elettrica avesse causato l'incendio, ma ormai la notizia aveva fatto il giro del mondo con gli hater che gongolavano sull'ennesima fake news.

Ma non finisce qui perchè di esempi ve ne sono a bizzeffe e uno degli ultimi riguarda un autobus bruciato a Bradford, con tanto di video e scenario “apocalittico” con fiamme e denso fumo nero, che è stato condiviso a go-go sulle bacheche social con annesso commento: “Ecco gli autobus elettrici che fine fanno”. Anche in questo caso si è trattato di una fake news, visto che il pullman in questione era un ibrido gasolio-elettrico, ma nessuno si è preso la briga di informarsi prima di sputare sentenze, anche perchè come al solito fa più comodo ascoltare 100 persone che dicono una cattiveria (anche se finta), piuttosto che uno che dice la verità (magari scomoda per loro).

La speranza è che con la diffusione sempre maggiore degli Ev, gli automobilisti possano prendere sempre più conoscenza di info reali su auto elettriche, aspetti positivi e negativi, anche grazie a programmi come Presadiretta, trasmissione tv di cui avevamo bisogno.

Ma finchè la fonte “autorevole” di informazione sarànno Facebook, i social, e l'amico dell'amico, allora sarà davvero difficile guarire dall'Elettroautofobia.