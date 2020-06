Elettrizzante teaser per la Maserati Ghibli Plug-In Hybrid: ci siamo quasi

Il 2020 sarà l'anno delle auto ibride, siamo quasi stanchi di ripeterlo e voi sarete stufi di sentirlo ma è l'assoluta verità. Ce lo conferma persino Maserati, prossima a presentare la nuova Ghibli Plug-In Hybrid.

Se non avete ben chiaro cosa possa significare la dicitura Plug-In Hybrid, beh abbiamo realizzato un articolo apposito che vi spiega le quattro tecnologie ibride presenti attualmente sul mercato. La Plug-In Hybrid è la più avanzata, il passo appena precedente rispetto all'auto elettrica, una tecnologia che prevede un motore termico, uno elettrico e una batteria sufficiente a percorrere attorno ai 50 km circa.

È quanto ci aspettiamo dalla nuova Maserati Ghibli Plug-In Hybrid che avremmo già dovuto vedere settimane fa, la cui presentazione invece è stata rinviata causa COVID-19. La macchina pubblicitaria di Maserati però sta per ripartire, anzi è già ripartita con un teaser della vettura pubblicato su Twitter e che trovate anche in basso in questa pagina.

In attesa di indicazioni ufficiali, le indiscrezioni parlano di un motore 4 cilindri (e non 6 purtroppo) in grado di erogare 330 CV circa in combo con il propulsore elettrico, non vogliamo però mettere la mano sul fuoco. Attendiamo fiduciosi, ormai al reveal ufficiale manca poco (e Maserati ha bisogno di dare un taglio alle emissioni medie della sua gamma, come UE vuole...).