L'elettrico vende più del diesel in Europa: il gasolio merita davvero questo destino?

Come tradizione, ogni 20 del mese UNRAE pubblica i dati relativi al mercato automotive europeo e quest’anno il report ci ha confermato un trend tanto prevedibile quanto storico: le auto elettriche hanno venduto più del diesel nei primi 11 mesi dell’anno in corso. Forse però non è una grande notizia.

Su queste pagine siamo grandi sostenitori dell’elettrico, tuttavia non siamo dei fanboy completamente accecati dalla nuova tecnologia. Il nostro compito è di essere del tutto oggettivi nell’analizzare i dati e le situazioni e proprio per questo motivo pensiamo non ci sia da festeggiare troppo per il veloce decadimento del diesel - e ora vi spieghiamo perché. Di sicuro il gasolio è un carburante parecchio inquinante, al di là della CO2 allo scarico rilascia anche altre sostanze nocive alla salute in fase di combustione, pensiamo al NOx, al PM10, agli HC e potremmo continuare. Avere i centri città con meno veicoli diesel in circolazione è sicuramente un bene per la nostra salute, c’è però un “ma”, anzi due.

Il primo riguarda le percorrenze: ancora oggi chi percorre tantissimi chilometri, per lavoro o per svago, non ha un carburante migliore del gasolio. I motori di recente fabbricazione sono molto efficienti e con alcuni modelli è possibile puntare anche ai 1.000 km con un pieno; in autostrada, a velocità stabili, i consumi sono ridotti all’osso, l’esatto contrario di ciò che avviene - per esempio - con un’auto elettrica, motivo per cui mai ci sogneremmo di consigliare un EV a chi percorre migliaia e migliaia di chilometri all’anno. In futuro magari tutto cambierà, la tecnologia delle batterie sta evolvendo velocemente, NIO ha già una vettura che percorre oltre 1.000 km con una ricarica (sarà commercializzata il prossimo anno in Cina), allo stato attuale però il diesel rimane il miglior carburante per le lunghe percorrenze.

Il secondo grande “ma” riguarda il nuovo diesel HVO. Proprio di recente vi abbiamo spiegato cos’è il diesel HVO e con quali motori è compatibile: grazie a questi nuovi carburanti sostenibili, anche il diesel può ridurre le proprie emissioni e impattare meno sull’inquinamento del pianeta. Non è una soluzione radicale come il 100% elettrico, qualche emissione alla marmitta e in fase di combustione c’è sempre, abbiamo però una riduzione che va dal 60% al 90% rispetto al gasolio tradizionale.

Alla luce di questi due grandi temi, percorrenze ed emissioni, è un vero peccato che le case produttrici stiano offrendo sempre meno modelli a gasolio e che - in generale - si tratti di un’alimentazione vessata e ostacolata, un capro espiatorio per “tutti i mali del mondo” in campo automotive. Non sarà di certo l’alimentazione del futuro, da qui al 2035 però (e anche oltre) il gasolio avrebbe potuto avere parecchio potenziale. Cosa ne pensate? Diteci pure la vostra nei commenti in basso.