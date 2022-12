Altro che solo elettrico: Toyota investe su nuovi motori benzina per auto ibride

Il mondo automotive si sta progressivamente muovendo verso un futuro full electric ma, per i prossimi anni, le soluzioni adottate includeranno anche sistemi ibridi. Con il CEO di Toyota dubbioso sulla sola mobilità elettrica, la stessa casa giapponese ha deciso di investire su nuovi motori benzina da lanciare nel 2023.

La notizia arriva direttamente dalla divisione britannica di Toyota: nel Regno Unito, più precisamente nello stabilimento di Deeside nel Galles del Nord, la società sta procedendo con la modernizzazione degli impianti di produzione al fine di realizzare un nuovo motore a benzina da 1,8 litri da portare dal prossimo anno in una nuova gamma Corolla, nella quale sono inclusi i modelli Hatchback e Touring Sports.

Toyota Manifacturing UK è del resto la fabbrica che produce tra i motori più utilizzati dal marchio in Europa, complice l’ottima calibrazione che consente di ottenere potenza e prestazioni maggiori, a vantaggio di una guidabilità più godibile. Non si tratterà di gruppi propulsori performanti, naturalmente, bensì di sistemi concepiti per ridurre i consumi e offrire la potenza giusta per uso quotidiano dei veicoli.

A ciò si aggiunge un altro importante investimento, ma al di fuori del Regno Unito: Toyota ha infatti deciso di dedicare 77 milioni di euro a Toyota Motor Manufacturing Poland, altro centro europeo per motori ibridi e componenti elettrici: “I veicoli elettrificati ibridi a basse emissioni di Toyota hanno un ruolo importante nella nostra strategia multi-tecnologica paneuropea per ridurre le emissioni di carbonio. La tecnologia ibrida ora è presente rispettivamente nell'85% e nel 70% dei motori e delle trasmissioni prodotti presso Tmuk e Tmmp, il che riflette la domanda sempre crescente dei clienti per i prodotti ibridi Toyota”, ha affermato Marvin Cooke, vicepresidente esecutivo per la produzione di Toyota Motor Europe.

In tutto questo, Toyota sta preparando la nuova strategia per l’elettrico.