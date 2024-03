Altro che elettrico, per Stellantis il salva Mirafiori è il termico: arriva la 500 hybrid?

E se a salvare Mirafiori fosse il termico? Da mesi ormai si parla della crisi dello storico impianto torinese dove si producono le Fiat 500e e le Maserati, ma secondo alcune voci circolanti nelle ultime ore, Stellantis starebbe pensando di produrre la 500 ibrida appunto a Torino.

La produzione a Mirafiori si è fermata nuovamente negli scorsi giorni, e il motivo va ricondotto alle poche vendite della Fiat 500e, senza dubbio al di sotto delle attese. La piccola city car elettrica, nonostante l'estetica senza dubbio apprezzabile, non sembra aver fatto breccia nei consumatori, forse anche per via di un prezzo che, alla luce della concorrenza degli ultimi mesi, appare un po' troppo elevato.

Cosa fare quindi per salvare i 3mila operai che lavorano a Mirafiori e che resteranno in cassa integrazione fino al prossimo aprile? A risollevare le sorti dell'impianto potrebbe essere il vecchio motori tre cilindri: “Stellantis - scrive Christian Benna sul Corriere - ha allo studio il progetto di produrre a Torino la Fiat 500 endotermica, ora prodotta a a Thychy in Polonia e che avrebbe dovuto ripartire in Marocco, nel nuovo stabilimento di Orano”.

Tre giorni fa si è tenuta una riunione fra manager e progettisti proprio a Mirafiori per cercare di capire la fattibilità dell'operazione “Il progetto è in pista – aggiunge Benna - mancherebbe solo l’ok definitivo di Tavares, e prevede di portare in linea la scocca della 500 Bev ma attrezzata di motore Firefly”.

La 500 hybrid verrebbe prodotta per i prossimi tre anni, forse anche meno viste le possibili scorte, dopo di che lascerà spazio al nuovo modello, una 500 più grande rispetto al modello attuale e con cinque porte.

Si tratterebbe di una mossa decisamente a sorpresa anche perchè andrebbe per certi versi contro la rivoluzione green del settore, ma il mercato dell'elettrico in Italia non decolla e trasferendo la produzione della 500 hybrid a Mirafiori si potrebbe avvicinare la fatidica soglia del milione di auto prodotte nel nostro Paese, così come chiesto da tempo dal Governo.

E' possibile un'operazione di questo tipo? Va detto che la 500e è nata come solo elettrica, anche se in origine la piattaforma era stata pensata come multienergia, ma evidentemente i piani alti di Fiat e Stellantis hanno giudicato fattibile il tutto. Vedremo come evolverà la vicenda e soprattutto se arriveranno conferme in tal senso.

