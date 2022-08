Elettricista allaccia microcar elettrica al lampione per ricaricarla gratis: segnalato

Incredibile quanto avvenuto in Galizia, per la precisione a Poio, dove la Polizia locale è stata raggiunta da un’incredibile segnalazione riguardante un uomo che aveva deciso di ricaricare il proprio "scooter" in maniera creativa, se così si può definire.

Come? Agganciandolo al lampione dell’elettricità. Inizialmente gli agenti credevano si trattasse di uno scherzo, ma nel momento in cui sono giunti sul luogo si sono ritrovati di fronte a una Renault Twizy in ricarica. Immediate sono partite le verifiche del caso, che hanno permesso ai Poliziotti di rintracciare il proprietario: un ex elettricista di Granada. Il reato che gli è stato contestato è frode elettrica. Lo stesso uomo ha messo in mostra tutte le sue conoscenze, dal momento che Twizy ha solo 7,2 kWh di batteria, ecco perché si è affidato a una presa Schucko. Insomma, una cosa non da poco.

Ad agosto però ha spopolato anche altrove la ricarica “creativa” fai da te: ad Arnhem, in Olanda, il comune ha deciso di installare dei punti di ricarica proprio nei pressi dei lampioni pubblici: come riferito da Repubblica su ognuno sono stati aggiunti due punti. In questo caso però agli interessati è stato chiesto il pagamento di una piccola somma di denaro.