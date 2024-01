Anche le elettriche Volkswagen diventano Edition Plus: si risparmia fino a 8.800 euro

La notizia del lancio della nuova gamma Volkswagen Edition Plus sta riscontrando parecchio interesse fra i nostri lettori e oggi il marchio tedesco ci dà l’opportunità di replicare con la gamma ID. Edition Plus. L’elettrico Volkswagen diventa insomma più tecnologico e conveniente.

Se sulla gamma termica era possibile ottenere vantaggi fino a 5.800 euro, con la famiglia ID si arriva a risparmiare fino a 8.800 euro. Del resto Volkswagen è nel pieno di una battaglia dei prezzi con Tesla e non solo, con Elon Musk che proprio oggi ha diminuito il prezzo della Tesla Model Y RWD in Italia, facendola diventare compatibile con gli incentivi.

Ma mettiamo da parte Tesla e torniamo alla gamma ID. Edition Plus, disponibile su ID.3, ID.4, ID.5 e ID.7. La nuova ID.3 Edition Plus, disponibile sia con batteria da 58 kWh che da 77 kWh, aggiunge agli allestimenti di serie i cerchi in lega da 18 o 20 pollici a seconda della versione, la vernice metallizzata, il Comfort Pack, l’Exterior Pack e l’Assistance Pack. Dotazioni che costerebbero al cliente 5.550 euro su Pro Performance e 5.230 su Pro S. Nuova ID.3 Pro Performance Edition Plus si può invece avere con un sovrapprezzo minimo a 469 euro al mese con noleggio ID.eal con appena 1.933 euro di anticipo e 20.000 km inclusi.

A fine 2023 Volkswagen ha aggiornato ID.4 e ID.5 con diverse novità e ora con la versione Edition Plus potete portarvi a casa 5.800 euro di accessori aggiungendo 2.000 euro di sovrapprezzo sulla ID.4 Pure, appena 1.000 euro in più su ID.4 Pro, ID.4 Pro 4MOTION e ID.5 Pro per un vantaggio cliente di 8.800 euro.

In questi casi abbiamo di serie la vernice metallizzata, cerchi in lega da 19 pollici, navigatore satellitare Discover Pro, predisposizione telefono Comfort con ricarica induttiva, climatizzatore automatico Climatronic a 2 zone, 4 porte USB-C aggiuntive, volante multifunzione riscaldabile con comandi touch, sensore pioggia, sistema di apertura elettrico del bagagliaio con sensore Easy Open & Close, Design Pack, Interior Style Pack e Assistance Pack. Con noleggio ID.eal la ID.4 Pro Editino Plus si può avere da 499 euro al mese con 3.846 euro di anticipo e 20.000 km inclusi, copertura Kasko, furto, incendio, cristalli RCA, soccorso stradale e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Infine anche la nuova Volkswagen ID.7 (in attesa che in Italia arrivi la nuova variante Volkswagen ID.7 Station Wagon) guadagna la variante Edition Plus: con 1.300 euro in più rispetto al prezzo di listino potete avere 7.650 euro di accessori. All’equipaggiamento di serie si aggiunge infatti la vernice metallizzata, l’Exterior Pack e l’Interior Pack. Il prezzo di listino della nuova Volkswagen ID.7 Pro Edition Plus è di 63.550 euro.