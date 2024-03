Elettriche a rilento, colpa dell'obbligo? 'Senza imposizione avrebbero venduto di più'

In Europa, Italia in primis, le auto elettriche non stanno andando come previsto. L'esplosione preventivata nel 2022 e 2023 non si è ancora verificata e i produttori europei hanno dovuto rivedere i propri piani.

Mercedes, ad esempio, ha deciso di “reintrodurre” la Classe A, che sembrava fosse destinata a “morire” con l'avvento appunto del green, e come l'azienda delle stella altre grandi case automobilistiche del Vecchio Continente hanno pensato di rallentare i piani di transizione alla luce appunto delle vendite ancora troppo basse e poco profittevoli.

Ad analizzare la situazione ci ha pensato Massimo Ghenzer, manager presidente di Areté Methodos, che attraverso il mensile Auto, numero di marzo, ha provato a capire i motivi di questa apparente debacle. “I prezzi del nuovo sono troppo elevati e ancora molto distanti da quelli delle corrispondenti vetture a combustione interna. I prezzi dell’usato sono decisamente più bassi delle aspettative e i noleggiatori stanno ritirando l’appoggio alla crescita delle immatricolazioni”, scrive.

Ghanzer punta il dito nei confronti dei governanti, sottolineando la “poco comprensibile” decisione della Commissione Europea di “imporre una tecnologia e una data per la transizione energetica”. Una imposizione che ha indotto le aziende a correre troppo: “L’attenzione – scrive ancora l'esperto - si è spostata dalla valutazione tecnica e di brand delle vetture elettriche a una corsa contro il tempo per non incorrere in pesanti sanzioni”.

Eppure le auto elettriche di oggi sono già interessanti, hanno sempre più autonomia e batterie che stanno iniziando a diventare sempre più leggere, ma vengono penalizzate dal divieto: “Se non ci fosse stata la data tassativa del tutto elettrico, sicuramente queste vetture avrebbero ricevuto una migliore accoglienza e sarebbero state valutate per i veri valori tecnici e di brand”.

Nel frattempo la Cina ha guadagnato anni di vantaggio rispetto ad Europa e Stati Uniti, ma c'è una casa che forse è sulla strada giusta ed è Renault, con il progetto Ampere, brand separato dalla Losanga: “Il business plan di Ampere è molto interessante – precisa Ghanzer - lanciare sette modelli elettrici nei prossimi anni. Puntare alla democratizzazione dell’elettrico con vetture per tutti a prezzi competitivi con le endotermiche. Scelta strategicamente perfetta”. Fra le auto di Ampere anche la nuova Renault Twingo, in uscita nel 2026: speriamo sia la strada giusta.