Le elettriche di Renault calano per il quarto mese consecutivo: serve la Mégane Electric

Renault si può sicuramente annoverare fra le aziende leader in ambito elettrico, del resto offre Full e Plug-in Hybrid di ottimo livello, mentre fra le BEV la sua ZOE ha dominato il mercato per diversi mesi. Un dominio che sta lentamente scemando - come affermano gli ultimi dati.

Dopo esser cresciuta nella prima parte dell'anno, ottobre 2021 è stato per Renault il quarto mese con segno negativo per le sue 100% elettriche. Si parla di -36% a livello mondiale rispetto allo scorso anno e il motivo può essere ricercato in una concorrenza sempre più aggressiva, ma non solo. La ZOE è un'auto eccezionale, non a caso ha conquistato anche noi (come innamorarsi della Renault ZOE Electric), si tratta però di una medio-gamma, una cittadina senza grandissimi pretese che può essere facilmente sovrastata da vetture più costose e raffinate.

Questi motivi hanno portato il brand francese a vendere 10.393 auto elettriche nel mese di ottobre 2021, il 15% in meno rispetto al 2020, e non si parla solo di ZOE ovviamente. Nello specifico Renault ha piazzato a ottobre 2021 7.070 Zoe (-30%), 56.358 unità nell'anno (-26%); la Twingo Electric che abbiamo provato ha venduto 2.322 unità a ottobre (+198%) e 18.168 nell'anno.

Infine Kangoo Electric ha venduto 972 unità a ottobre (-23%) e 8.512 unità nell'anno (+10%), Master Electric 29 unità a ottobre (-33%), 367 unità nel 2021 fino al 31 ottobre (+62%). È ormai chiaro che la Zoe non può più sorreggere le vendite elettriche di Renault quasi ed esclusivamente da sola, c'è bisogno che il brand lanci al più presto la nuova Mégane E-Tech Electric (per saperne di più: prime recensioni positive per la Renault Mégane E-Tech Electric), in grado di competere con modelli di fascia superiore rispetto alla ZOE.

Se guardiamo all'intero Gruppo Renault, Dacia ha piazzato un nuovo record interno: 5.287 Dacia Spring a ottobre 2021, quasi 14.000 unità in tutto il 2021 fino al 31 ottobre, il che significa il 17% dell'intero parco vendite Dacia per auto passeggeri.