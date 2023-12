Le elettriche non vendono? Volvo se la ride: 'Per noi crescita a doppia cifra'

Gli ultimi mesi del 2023 stanno dando agli hater incalliti delle auto elettriche qualcosa di cui sparlare, pensiamo ai recenti licenziamenti Volkswagen e alla produzione dimezzata di Ford. Ma c’è davvero una crisi che riguarda le vendite di EV? Il CEO di Volvo non la vede in questo modo.

Ovviamente ogni brand lavora a modo suo e ognuno cura l’acqua del proprio mulino, quindi può succedere che per un marchio sia crisi nera, per un altro invece si parli di crescita esponenziale. Volvo fa probabilmente parte dei secondi, il CEO Jim Rowan infatti ha commentato con sarcasmo il fatto che le elettriche siano in crisi: “Non ci sono ordini per gli EV? In realtà gli ordini di C40 Recharge e EX30 sono alquanto consistenti!”.

Nonostante i fan più incalliti delle auto termiche continuino a dire che l’elettrico sia già morto, Volvo è dal 2021 che ripete: “Per le auto con motore a combustione interna non esiste futuro a lungo termine”, parole - queste - di Henrick Green, CTO di Volvo. Il marchio svedese è stato uno dei primi ad annunciare lo stop alla produzione di vetture termiche, cosa che succederà già entro il 2030, ben prima della fatidica data del 2035 fissata dall’UE.

Ora tutto l’impegno profuso negli ultimi anni sta portando i suoi frutti, del resto da italiani non bisogna dimenticare che al di fuori dei nostri confini c’è un mondo in fermento in cui si vendono centinaia di migliaia di auto elettriche, non poche migliaia come da noi. Volvo prevede quest’anno una crescita delle vendite “a doppia cifra”, anche grazie all’arrivo sul mercato della nuova EX30, venduta in Italia a 35.900 euro. “Dalla nostra EX30 ci aspettiamo vendite consistenti nel 2024” ha detto ancora Rowan, il che potrebbe essere vero visto che Volvo si rivolge per la prima volta a un pubblico molto giovane con un budget al di sotto dei 36.000 euro. Il tutto senza che si rinunci alla qualità Volvo, con un prodotto anche imbottito delle ultime tecnologie. La EX30 sembrerebbe insomma essere la ricetta perfetta per conquistare il pubblico europeo.

Ovviamente anche la fascia premium avrà di che vendere: in arrivo c’è infatti la nuova Volvo EX90, probabilmente l’auto più tecnologica del momento. Non vediamo l’ora di scoprire i dati di vendita 2024.