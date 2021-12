Le elettriche di Hyundai volano: IONIQ 5 e KONA Electric guidano la rivoluzione

La Hyundai IONIQ 5 è una delle migliori elettriche che possiate ordinare/acquistare in questo preciso momento, assieme alla cugina gemella Kia EV6. La vettura ha vinto non pochi premi negli ultimi mesi e ora sta raccogliendo anche i frutti in termini di vendite: worldwide ha superato le 9.000 unità a novembre 2021.

È la prima volta dalla sua recente commercializzazione che la IONIQ 5 supera quota 9.000 e arriva a 9.100 unità in un solo mese. Un successo pieno sporcato però dalla ormai classica e noiosa crisi dei chip che sta condizionando l'intero mercato automotive: a causa di questo Hyundai ha registrato una perdita del 17% in termini globali nel mese di novembre, che è stato comunque ottimo per le auto elettrificate.

Fra BEV e PHEV il marchio sudcoreano ha piazzato 15.783 unità, così suddivise: 12.748 BEV a +62%, 3.035 PHEV a +47%, con l'aggiunta di 946 FCV a +155% (le FCV sono le auto a idrogeno, in questo caso la Hyundai NEXO. Se vi interessa l'argomento leggete anche Il paradosso dell'idrogeno).

Guardando all'intero 2021, Hyundai ha venduto 107.690 BEV a +16%, 37.380 PHEV a +238% per un totale di 145.070 auto elettrificate a +40% - più 9.232 auto a idrogeno. L'elettrica più venduta è la IONIQ 5, che con le ultime 9.100 unità arriva a 56.367 nel 2021 fino al 30 novembre 2021, seguono l'ottima KONA Electric a 3.274/40.657 unità (qui i nostri 10 motivi per acquistare una nuova Hyundai KONA Electric), la Tucson PHEV a 1.517/21.633 unità, la IONIQ Electric a 320/8.686 unità, la Santa Fe PHEV a 977/8.544 unità e infine la IONIQ Plug-in a 453/6.394 unità.