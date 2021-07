Le elettriche avanzano in Europa: market share al 18,5% a giugno

Dopo la crisi pandemica iniziata nel marzo 2020 la vendita di autovetture ha cominciato a riprendere ritmi piuttosto salutari, e in base ai monitoraggi di JATO Dynamics sono soprattutto i modelli plug-in a crescere con maggiore evidenza sul suolo europeo.

Nello scorso mese di giugno in Europa sono state registrate ben 1,27 milioni di autovetture, che rappresentano un dato importante rispetto al 2020, ma non ancora in linea con gli 1,6 milioni di esemplari acquistati a giugno 2019.

Da una parte il diesel sta assolutamente sprofondando, ma dall'altra le vetture plug-in hybrid e quelle completamente elettriche sono passate dall'8,2 percento di market share dello scorso anno al 18,5 percento di quest'anno con 230.000 veicoli piazzati a giugno, divisi in 126.000 BEV e 104.000 PHEV.

Jato Dynamics ha provveduto a fornire anche i dati relativi ai singoli modelli, e da questi ultimi si evince che gli automobilisti preferiscono ancora una volta la Tesla Model 3, seguita dalla Renault ZOE, dalle Volkswagen ID.3 e ID.4 e dalla Skoda Enyaq iV. Tra le ibride plug-in spicca invece la Ford Kuga PHEV.



Alla fine dei conti la berlina elettrica californiana è stata battuta soltanto dalla Volkswagen Golf piazzandosi come secondo modello più venduto in assoluto:"La Golf è stata seguita a ruota dalla Tesla Model 3, che ha registrato 25.697 unità portando il totale da inizio anno a 66.3560 unità, che la rendono la EV più popolare in Europa e la portano al 25esimo posto nel ranking dei modelli tra gennaio e giugno. La Model 3 è stata top seller in Austria, Norvegia, Svizzera e UK ed è rientrata in top 10 in Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo e Svezia."



Le EV crescono esponenzialmente anche in Cina. Gli investimenti locali sono abbondantissimi, e di recente è stato ottenuto un record assoluto di omologazioni. Negli Stati Uniti invece la transizione è più lenta.