Le auto elettriche più vendute nel 2020: trionfa la Francia, Tesla insegue

Il 2020 non è stato un anno facile per il settore automotive, nonostante questo lo scorso mese di dicembre ha fatto segnare un importante record a livello europeo: è stato il mese delle ibride plug-in.

Secondo i dati raccolti da InsideEVs USA, le vendite di plug-in hanno superato anche le più rosee previsioni, segno comunque che la tecnologia sta convincendo parecchio il pubblico del vecchio continente. Questo perché rappresentano il modo migliore per passare a un sistema elettrico senza rinunciare del tutto ai carburanti classici (per saperne di più, qui il nostro approfondimento sulle tecnologie ibride attualmente disponibili sul mercato).

Tornando a dicembre 2020, in Europa sono state vendute 168.912 BEV (auto 100% elettriche alimentate a batteria), in crescita del 223% rispetto all’anno precedente e ormai il 14% dell’interno mercato, più 112.260 PHEV (ibride plug-in), 9% del mercato con dati in crescita del 347% rispetto all’anno precedente.

In totale nel 2020 sono state immatricolate 1.367.138 auto ibride plug-in, +142% rispetto al 2019. Passando ai modelli più venduti, a dicembre 2020 hanno trionfato soprattutto la Volkswagen ID.3, con 28.108 unità, e la Tesla Model 3 con 24.664 vetture. La Renault ZOE ha invece chiuso con 16.322 unità. L’elettrica francese domina invece il 2020 con 99.613 unità vendute, seconda la Tesla Model 3 con 87.642 unità, terza la Volkswagen ID.3 con 56.937 vetture.