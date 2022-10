Ecco l'elettrica più veloce del mondo e non è una Tesla: 0-100 in 1,416 secondi

Il mondo della mobilità elettrica ha una nuova campionessa di accelerazione - e no, non si tratta di un'auto Tesla. A toccare un nuovo, incredibile record non è stata un'auto di serie, bensì un prototipo costruito appositamente per entrare nella storia.

Messo a punto da un team di 20 studenti chiamato GreenTeam dell'Università di Stoccarda, il veicolo completamente elettrico in questione è di fatto una monoposto ed è stato testato presso il Bosch Research Campus di Renningen, in Germania. Cancellato un primo test a settembre, il team ci ha riprovato lo scorso 6 ottobre, entrando finalmente nel Guinness Book of World Records per l'accelerazione 0-100 km/h.

L'elettrica del GreenTeam ha toccato i 100 km/h partendo da ferma in appena 1,416 secondi. Un intervallo stupefacente possibile grazie a un prototipo dal peso di meno di 145 kg costruito per lo più in fibra di carbonio. 180 kW/241 CV la potenza erogata, cifre non esorbitanti ma che in combo con il peso ridicolo dell'auto le permettono di avere 2,5 G di accelerazione massima. Tanto per avere un confronto, le auto di Formula 1 accelerano fino a 2 G. È stato dunque battuto il precedente record del team svizzero AMZ Racing, che aveva percorso lo 0-100 in 1,513 secondi.



Guardando invece alle auto di serie, è la Tesla Model S Plaid a essere la più scattante in accelerazione.