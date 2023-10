La prima elettrica Suzuki si chiama eVX: c'è anche la supercompatta eWX

Suzuki sarà grande protagonista al prossimo Japan Mobility Show 2023 organizzato dalla JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association), in programma al al Tokyo Big Sight dal 26 ottobre al 5 novembre. Ecco qualche succosa (ed elettrica) anteprima.

La prima grande novità Suzuki al Japan Mobility Show 2023 si chiama eVX, veicolo elettrico che sarà venduto in tutto il mondo. Lo abbiamo già visto all’Auto Expo 2023 in India, in Giappone però avrà esterni evoluti e gli interni svelati per la prima volta. La sua autonomia dovrebbe essere di 500 km, non male per una vettura lunga 4.300 mm, larga 1.800 e alta 1.600 mm (dati ancora non definitivi).

Suzuki ha capito che al mercato mancano delle super compatte elettriche: ecco dunque la eWX, mini wagon elettrica per la vita quotidiana che sembra una perfetta kei car. In Giappone questo “format” di auto funziona tantissimo, non a caso NIssan ha appena presentato la nuova Dayz 2024. La eWX in particolare è lunga 3.395 mm, larga 1.475 mm e alta 1.890 mm, è dunque davvero ultra compatta, perfetta per la mobilità urbana di tutti i giorni, del resto la sua autonomia non va oltre i 200 km. Possiamo quasi definirlo un quadriciclo evoluto...

A proposito di mini car vedremo anche lo SPACIA Concept, una ultracompatta pensata appositamente per gli spostamenti urbani. Non sappiamo se vedremo mai eWX e SPACIA in Europa, di sicuro però avremo la nuova Suzuki SWIFT, che in Giappone verrà mostrata come SWIFT Concept. Il marchio ha innalzato i valori di Drive&Feel a un livello superiore, dobbiamo dunque aspettarci una guida divertente e con molte tecnologie avanzate per la sicurezza.