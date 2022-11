La prima elettrica McLaren non sarà una supercar: si punta a una berlina sportiva

Che vi piaccia o meno la questione, è ormai chiaro che l'elettrificazione andrà a cambiare nel profondo anche i marchi automotive più sportivi - McLaren compreso. La compagnia inglese non è ancora pronta a creare una supercar elettrica, prima però potrebbe tastare il campo con una berlina.

Creare supercar sportive non è affatto semplice, visto che queste auto devono badare soprattutto al peso - e le batterie attuali complicano parecchio le cose. È il motivo per cui Ferrari e Lamborghini non si sono ancora lanciate a capofitto sull'affare, sono pochissime le supercar ad alte prestazioni alimentate a batteria, pensiamo alla Lotus Evija o alla Tesla Roadster di prima generazione (sono ormai anni che aspettiamo la seconda generazione ma ancora nulla). McLaren, conscia della difficoltà della sfida, potrebbe aver deciso di rompere il ghiaccio con una berlina sportiva a zero emissioni, un po' ciò che ha fatto Porsche con la Taycan. A dirlo è stato Michael Leiters a Evo.

Il direttore del reparto tecnologico di McLaren ha confermato che il marchio potrebbe lanciare una vettura "lifestyle" oppure "utility" che possa trasportare più passeggeri rispetto a una classica McLaren. Il pensiero corre subito ai SUV, anche Lotus ha presentato il SUV elettrico Eletre, Leiters invece ha suggerito una vettura più compatta, dalla guida bassa. Che sia una berlina o un SUV, McLaren si è comunque data due obiettivi per la sua 100% elettrica: sarà relativamente leggera e costerà più di 200.000 euro, poiché il brand vuole fare profitto, non volume. McLaren per accelerare il processo, e rendere la sua elettrica ancora più remunerativa, potrebbe accorciare i tempi stringendo un accordo con qualche altro grande marchio del mercato - e gli occhi sono puntati su BMW. Per ora è un progetto tutto in divenire, non vediamo l'ora di saperne di più... nel frattempo ci divertiamo a guidare la McLaren 720S Spider.