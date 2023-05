L'elettrica ORA Lightning Cat arriverà in Europa: Tesla è avvisata

ORA, brand elettrico di Great Wall Motor, ha annunciato l’arrivo di un secondo modello in Europa dopo la compatta Funky Cat. La notizia arriva direttamente dalla divisione del Regno Unito dell’azienda cinese.

ORA, presente anche nei listini nazionali di Svezia e Germania, importerà la Lightning Cat, una berlina premium già in vendita in Cina. Entrerà nello stesso segmento di mercato di Tesla Model 3 e Hyundai Ioniq 5 nel primo trimestre 2024. La Lightning Cat, che potrebbe cambiare denominazione per il mercato europeo, mantiene il design retrò già visto nel marchio. I fari tondi plasmati sui passaruota muscolosi fanno pensare a Porsche, mentre il posteriore - con la linea liftback e i gruppi ottici a goccia - è decisamente caratteristico.

Great Wall Motor non ha ancora annunciato caratteristiche e prezzi del modello per il Regno Unito ma ha dichiarato che saranno competitivi rispetto a brand come Tesla, Hyundai e Kia. Nella versione cinese la Lightning Cat è equipaggiata con una batteria da 83 kWh; immaginiamo che verrà mantenuta per l'Europa garantendo i 480 chilometri di autonomia WLTP promessa.

L’esemplare di pre-produzione - presentato all’evento Fully Charged Live a Farnborough, Regno Unito - sarà sfruttato per dei test prima del lancio. Il suo allestimento è più ricco che mai, con tetto panoramico, sedili in materiali pregiati e illuminazione ambientale dell’abitacolo multicolore. Le prenotazioni per il Regno Unito sono già partite e i primi dieci acquirenti riceveranno una concept art dell’auto in edizione limitata e una bottiglia di champagne.