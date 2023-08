La prima elettrica Lamborghini in un video teaser ufficiale su Twitter

La Monterey Car Week sarà particolarmente interessante quest’anno: Lamborghini infatti ha scelto l’evento per presentare al mondo la sua prima auto elettrica. Dell’auto sapremo tutto il 18 agosto 2023, nel frattempo però il marchio del Toro ha pubblicato su Twitter/X un nuovo video teaser.

Attorno alla prima elettrica del Toro c’è ovviamente parecchia curiosità, si tratta di un modello spartiacque che proietta il marchio italiano in una nuova era, senza più motori V8 e V10. Ciò che sappiamo sull’EV Lamborghini non è molto, siamo ormai certi però che si tratterà di una Grand Tourer 2+2 sulla falsariga della Porsche Taycan, con cui la vettura potrebbe condividere non poche tecnologie (del resto parliamo sempre del Gruppo Volkswagen). Purtroppo quest’ultimo teaser non rivela dettagli aggiuntivi, dei 15 secondi totali soltanto uno è dedicato alla vettura e ai suoi fari anteriori che si accendono nel buio.

Il video è accompagnato da una didascalia alquanto ambigua: “What if...”, come a dire “E se Lamborghini costruisse un’auto elettrica?”. Nonostante la presentazione sia dunque confermata per il 18 agosto 2023, la vettura dovrebbe arrivare sul mercato solo nel 2028, dunque ciò che vedremo domani potrebbe essere soltanto un mini antipasto di ciò che sarà la prima elettrica Lamborghini fatta e finita fra cinque anni. La curiosità è in ogni caso alle stelle.



Aspettando la presentazione, qualcuno ha anche già provato a immaginare l'aspetto della prima elettrica Lamborghini.