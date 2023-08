L'elettrica Lamborghini sui social prima della presentazione

Oggi 18 agosto 2023 è il grande giorno della prima elettrica Lamborghini, con il marchio italiano che ha scelto la Monterey Car Week per il World Reveal. Alla presentazione ufficiale mancano ancora diverse ore, su Instagram però qualcuno ha già pubblicato le immagini della vettura.

Stando a ciò che si dice sui social network, la prima elettrica Lamborghini si chiamerà Lanzador. A vedere le immagini trapelate, si tratta di una vettura del tutto diversa da ciò che ci immaginavamo, ovvero una Grand Tourer in piena regola sulla falsariga della Porsche Taycan. Se tutto fosse confermato, la Lanzador sarebbe un crossover elettrico capace di sfidare commercialmente Lotus Eletre, come del resto si intuiva dal teaser ufficiale pubblicato da Lamborghini. Non abbiamo nominato appositamente la Ferrari Purosangue perché parliamo di un altro campionato, ovvero di un SUV Crossover con motore V12.

Internamente i designer Lamborghini hanno osato parecchio, andando a creare una plancia estremamente particolare che “si spezza” nel mezzo, creando quasi due ambienti separati fra il conducente e il passeggero. Al di là dello sterzo troviamo un quadro strumenti digitale, mentre al posto del passeggero è possibile trovare uno schermo supplementare. Lungo il tunnel centrale abbiamo i classici controlli manuali Lamborghini, mentre al livello inferiore trova posto un pad per la ricarica wireless dello smartphone. Se il design generale ci ha stupito, è confermata la formazione interna 2+2, con il SUV Crossover perfettamente in grado di ospitare quattro persone. Ora non ci resta che aspettare il reveal Lamborghini.