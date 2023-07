L'elettrica Lamborghini sarà una 2+2: sarà più bassa di Urus

È dal maggio 2021 che sappiamo con certezza che Lamborghini lancerà una vettura totalmente elettrica, allineandosi così a gran parte del mercato attuale. Avevamo solo bisogno di una conferma sulla data di rilascio: la prima elettrica di Sant’Agata Bolognese arriverà nel 2028.

Il marchio sportivo ha nei mesi scorsi anche diramato un altro dettaglio: non sarà una supersportiva come la Huracàn o la Revuelto, al contrario sarà una Grand Tourer 2+2. Purtroppo non esistono ulteriori informazioni ufficiali, la società diretta da Stephan Winkelmann ha però fatto sapere - tra le righe - che l’elettrica Lamborghini avrà un’altezza da terra maggiore delle sportive attuali, inferiore però a quella di Urus. Sarà una vettura adatta anche all’uso quotidiano, molto più di una Revuelto, ma difficilmente sarà un crossover.

Non possiamo sapere come sarà con certezza la prima elettrica del Toro, una cosa però è ovvia: per la sua realizzazione si sfrutteranno tecnologie già ampiamente in uso all’interno dell’intero Gruppo Volkswagen, che di sportive 2+2 a zero emissioni ne ha già prodotte. Pensiamo ovviamente alla Porsche Taycan e all’Audi e-tron GT (proviamo la nuova Audi RS e-tron GT elettrica), vetture già estreme che però potrebbero essere “sorpassate” dalla BEV Lamborghini.



Nell'attesa ricordiamo che la Lamborghini Revuelto è stata la prima Plug-in Hybrid del Toro.