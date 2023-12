La prima elettrica agli ioni di sodio ha lo zampino Volkswagen: 10-80% in 20 minuti

In Cina Volkswagen supporta un brand chiamato Yiwei che ha appena lanciato una vettura che monta una batteria con chimica agli ioni di sodio: è il primo EV con questo tipo di tecnologia.

La nuova del Gruppo JAC è uscita dalle linee produttive lo scorso mercoledì 27 dicembre. Il modello sta facendo parlare di sé per due motivi: da una parte c’è lo zampino di Volkswagen, che detiene il 50% del Gruppo JAC, dall’altra per via della tecnologia utilizzata all’interno della batteria.

La Yiwei 3 EV vanta una batteria agli ioni di sodio prodotta da HiNa Battery, una società che opera a Pechino ed è affiliata all’Istituto di Fisica dell’Accademia delle Scienze cinese. La batteria sfrutta il modulo UE del Gruppo JAC caratterizzato da una struttura a nido d’ape. Il modulo UE è molto simile a quello utilizzato da BYD con le sue Blade Battery (il grande debutto di BYD in Italia), una tecnologia in uso anche su molte auto elettriche Toyota, Kia e Ford. Si potrebbe comparare alla tecnologia CTP (cell-to-pack) di CATL, ma cosa comporta la chimica agli ioni di sodio?

Scopriamo qualche dettaglio in più dalla vettura Sehol E10X, sempre proveniente da JAC. Usa le medesime batterie agli ioni di sodio della Yiwei 3 EV: 25 kWh di capacità e ben 120 Wh/kg di densità. Con la ricarica 3C e 4C si recupera dal 10% all’80% in appena 20 minuti, sembrano dunque batterie ottime per vetture di piccolo taglio, il cui uso magari è riservato all’ambiente cittadino.