L'elettrica compatta di VW costerà pochissimo, ma la controparte Cupra no

Un paio di settimane fa Volkswagen ha affermato in via ufficiale di stare sviluppando un'auto elettrica compatta da piazzare sotto i 20.000 euro: la ID. LIFE. Non sarà una vettura di scarsa qualità, anzi: avrà tecnologia di bordo da vendere e una qualità dei materiali di tutto rispetto, almeno guardando al concept mostrato di recente.

Il Gruppo Volkswagen è risaputo metta a disposizione architetture e sistemi propulsivi di ogni brand proprietario, e a quanto pare CUPRA prenderà le basi della ID. LIFE per sviluppare una sua vettura, che sarà di certo più aggressiva esteticamente e ampiamente più prestante. Questo però comporterà un ovvio aumento di prezzo: si partirà da 25.000 euro.

L'intrigante quanto estroversa CUPRA UrbanRebel anticipata in occasione dell'IAA Mobility tenutosi a Monaco di Baviera andrà pertanto a basarsi sulla piattaforma MEB per spingere all'estremo le capacità e le specifiche tecniche ottenibili da essa. L'azienda spagnola ha infatti già parlato di uno scatto da 0 a 100 km/h realizzabile in appena 3,2 secondi: la piccola cattivona a emissioni zero farà spavento alle supercar.



Il CEO di CUPRA Wayne Griffiths ha ammesso che il prezzo sarà irrimediabilmente più elevato, e "la collocherà tra il segmento di massa e quello premium." L'intento è quello di attenersi alle forme coraggiose e aggressive del concept mettendo da parte soltanto gli elementi aerodinamici più massicci:"Se togliete l'ala posteriore e lo spoiler anteriore otterrete qualcosa di molto vicino alla macchina che vogliamo lanciare nel 2025."



Nel frattempo Automotive News Europe ci dice che la versione definitiva monterà un singolo motore elettrico capace di erogare 231 cavalli di potenza, mentre un pacco batteria da 55 kWh permetterà di garantire un range pari a 400 chilometri per singola carica. Per il momento non sappiamo se CUPRA andrà effettivamente a commercializzare una versione estrema come quella condivisa con il pubblico alcuni giorni fa, ma in quel caso l'esborso richiesto al cliente leviterà sensibilmente.



Per chiudere restando nei paraggi del brand spagnolo vogliamo riportare il debutto in Italia della CUPRA Born: ecco il prezzo della sportiva elettrica per il nostro Paese.