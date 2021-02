L'elettrica compatta di Tesla sarà una hatchback? Ecco i primi render

Il gusto degli automobilisti di tutto il mondo non fa che mutare, ma in alcune aree persistono delle preferenze per specifici segmenti. In Cina ad esempio spopolano le berline, in Europa vanno alla grande le hatchback e negli Stati Uniti si propende verso grossi veicoli quali i pickup.

Negli ultimi tempi i SUV stanno invece conquistando market share in tutto il mondo, ma in questo senso Tesla è già coperta. La vettura che al momento manca alla casa automobilistica californiana è una berlina compatta, che tra le altre cose è già stata confermata dallo stesso CEO del brand, Elon Musk.

Secondo le prime indiscrezioni avrà un prezzo al cliente inferiore ai 25.000 dollari, ma questo è tutto quello che sappiamo ad oggi. Il designer Theottle però ha voluto immaginarsela come una accattivante hatchback, e ha inviato ai colleghi di InsideEVs quello che riteniamo essere un render molto interessante.

Dato che l'obiettivo finale è quello di rendere più economica la macchina, il brand potrebbe riutilizzare componenti già implementati su altri modelli. Pertanto la scelta di Theottle riguardo l'inserimento di maniglie e specchietti retrovisori identici a quelli di Model 3 e Model Y è del tutto condivisibile.

I fari posteriori pare oltretutto esser stati presi di peso dalla Model 3, e tenendo in considerazione tale strategia, potremmo supporre che gli interni vengano nuovamente traposti dalla berlina media di Fremont.

Per quanto concerne le specifiche tecniche conosciamo ancora meno, ma puntando a posizionarla sotto la Model 3 e contemporaneamente all'interno di un range di valori più che accettabile, non ci dispiacerebbe un'autonomia per singola carica che possa superare i 450 chilometri e una potenza di oltre 400 cavalli. Nel caso in cui i 25.000 dollari dovessero trasformarsi in 25.000 euro per i cittadini italiani, l'offerta non sarebbe per niente male.

Avviandoci a chiudere senza allontanarci troppo da Fremont vi informiamo circa la reintroduzione in Italia dell'Autopilot Avanzato: ecco quanto costa e cosa comprende. In ultimo invece vi rimandiamo a un interessante studio appena pubblicato da Consumer Reports: secondo la rivista i proprietari di auto Tesla sarebbero i più soddisfatti in assoluto.