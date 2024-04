L'elettrica cinese IM L6 ha eseguito il test dell'alce... senza guidatore

il temutissimo test dall'Alce senza pilota. IM L6 è stata protagonista della prova in un recente video pubblicato. Oltre all'assenza del conducente, il test è stato eseguito "a vuoto", ovvero senza alcun carico a bordo, come di solito è previsto.

Questa prova consiste nel superare una serie di ostacoli per mettere sotto stress la meccanica e la stabilità dell'auto in condizioni di scarsissima aderenza. E' una prova molto dura per ogni auto, basti pensare che la Range Rover ha fatto molta fatica nel medesimo test. IM L6 però ha dimostrato grande solidità, dal momento che dispone di una serie di tecnologie innovative, tra cui quello che IM ha definito il "telaio digitale intelligente", che implementa un sistema a quattro ruote sterzati. Questo consente all'auto di eseguire manovre come il "camminare a granchio", girare di 45° sul posto ed effettuare un parcheggio in parallelo.

La chiave di tutto questo risiede nel controller di movimento del veicolo (VMC), la cui funzione è quella di coordinare lo sterzo, la frenata e le sospensioni per controllare il movimento in sei direzioni simultaneamente: avanti, indietro, sinistra, destra, su e giù, il tutto senza guidatore. IM L6 sarà presentata l'8 aprile, giorno in cui ne sapremo di più su questa tecnologia a "telaio digitale intelligente", nonché sulla nuova batteria da 130 kWh che dovrebbe garantire un'autonomia superiore a 1.000 km.

Nonostante il successo nell'esecuzione di queste spettacolari manovre, è importante notare che l'IM L6 potrebbe non aver superato ufficialmente il test dell'alce, poiché la velocità richiesta è di 72 km/h contro i 71 raggiunto dall'auto (forse intenzionalmente settata di default a questa velocità). L'IM L6, prodotta da IM Motors, è il risultato di una una joint venture tra SAIC Motor, Alibaba Group e Zhangjiang Hi-Tech, e sembra destinata a essere uno degli osservati speciali dell'anno nel settore automobilistico, insieme alla nuova Xiaomi SU7 presentata qualche giorno fa.

