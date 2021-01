L'elettrica Cadillac Celestiq avrà un tetto panoramico 'intelligente'

Il video in alto, appena caricato su YouTube dai ragazzi di Electrek, ci consente di dare un'occhiata ad un nuova e interessante vettura elettrica che General Motors ha intenzione di lanciare a breve sul mercato: la avveniristica Cadillac Celestiq.

Oramai sappiamo con certezza che il brand verrà convertito completamente o quasi alla propulsione elettrica, che porta con sé numerosissime soluzioni hi-tech come, giusto per fare un esempio, gli enormi display di bordo per infotainment e strumentazione.

L'ultimo teaser si sofferma però un elemento piuttosto interessante: il tettuccio panoramico smart. Al momento il debutto sul mercato della Celestiq è atteso non prima del 2025, ma il modello categorizzato come "ultra-luxury" ha già cominciato a sbottonarsi su dettagli come quello appena accennato:"La Cadillac Celestic Statement Vehicle è...una EV di gran lusso con finiture apposite assemblate a mano da manodopera altamente qualificata, e si prevede di assemblarne appena 1,2 esemplari al giorno."

Insomma, tra qualche anno ci troveremo di sicuro davanti a un prodotto pregiato ed estremamente esclusivo, il quale dovrebbe riuscire a garantire ottime performance ed un'autonomia per singola carica di almeno 500 chilometri. Tornando al nocciolo della questione, e cioè al "tetto smart", vogliamo riportare di seguito le parole del produttore statunitense:"Il tetto della Celestiq dovrebbe essere il primo a implementare uno smart glass a quattro quadranti e a particelle sospese. Con questo smart glass ogni passeggero potrà selezionare il proprio livello di trasparenza preferito. L'esperienza individuale condivisa da ogni occupante sarà un aspetto caratterizzante della Cadillac Celestiq."

Questa divisione in quattro del vetro panoramico è davvero peculiare, e l'immagine in fondo alla pagina la descrive alla perfezione. Dal nostro canto non vediamo quindi l'ora di poter assistere in prima persona al funzionamento di questa tecnologia, ma per il momento dobbiamo limitarci ad attendere armati di ingente pazienza.

Restando nei pressi della casa automobilistica americana, vogliamo anche rimanere in tema mostrarvi gli interni della nuova Lyriq, la quale è stata in parte sviluppata in collaborazione con i co-creatori di Cyberpunk 2077. E' chiaro pertanto che il percorso di Cadillac dal punto di vista dell'alimentazione è oramai scolpito nella pietra per cui, se la roadmap non subirà intoppi, entro il 2025 porterà il brand a diventare completamente elettrico.