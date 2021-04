Ecco l'elettrica Alibaba: un'elettrica da 5.000 euro coi pannelli solari

Le auto elettriche ad oggi hanno degli enormi vantaggi sulle vetture tradizionali, ma anche svantaggi sicuramente importanti. Se da una parte non emettono CO2, non producono rumore e hanno un'accelerazione impressionante, dall'altra risultano essere in alcuni casi ancora troppo pesanti e costose.

Alibaba ha provato a risolvere questi due problemi proponendo un assurdo modello coi pannelli solari sul tettuccio, i quali caricheranno la macchina gratis durante le giornate di sole e impediranno ai raggi di rendere rovente l'ampia superficie superiore.

Il gigante del commercio cinese inoltre risolve anche la questione prezzo, poiché il suo prodotto costruito localmente richiede un esborso per la versione base di soli 5.800 dollari (4.840 euro). Il risultato è così economico da aver attirato su di sé un interesse immenso, ma bisogna dire che le specifiche tecniche non sono propriamente esaltati.

I dati ufficiali parlano di un'autonomia per singola carica di 120 chilometri, di una velocità di punta di 50 km/h e di una potenza di appena 5 kW (meno di 7 cavalli). All'atto pratico si tratta di una microcar cittadina utile per i brevi spostamenti, e in effetti il prezzo potrebbe comunque valere la candela.

Gli eventuali acquirenti dovranno però tener conto di un fattore importante per il modello: la geografia. In molti Paesi infatti le condizioni climatiche medie e le latitudini potrebbero rendere quasi del tutto inutile la tecnologia solare installata di serie, ma gran parte degli automobilisti italiani dovrebbe stare tranquilla da questo punto di vista, sempre se Alibaba decida di commercializzare il veicolo anche in Europa.

Nel caso in cui foste interessati vi consigliamo di dare un'occhiata all'immagine informativa in fondo alla pagina, in quanto è davvero molto utile per capire il tipo di prodotto del quale stiamo parlando. Restando in tema di vetture a batteria ma passando a modelli molto più seri, sono appena stati condivise le informazioni sulla nuova Hyundai Kona 2021 per il territorio nostrano: ecco i prezzi e le versioni (anche termiche).



In chiusura non possiamo non riportare quella che è probabilmente una delle notizie più discusse di questa settimana: Ferrari si lancerà con anima e corpo sullo sviluppo di supercar elettriche, e il primo modello è atteso per il 2025.