Una nuova elettrica a 40 euro al mese: il Leasing Sociale è un successo in Francia

Come probabilmente già saprete, il Presidente francese Emmanuel Macron si è inventato, assieme al suo ministro Christophe Béchu, il Leasing Sociale, una forma di “finanziamento agevolato” per l’utilizzo di nuove auto elettriche. L’iniziativa è un successo e sarebbe cosa buona e giusta implementarla anche in Italia.

I quotidiani francesi parlano di 25.000 vetture disponibili nel corso del 2024 per quei francesi che percorrono più di 8.000 km l’anno, eppure le domande arrivate sono oltre 90.000, dunque la parola “successo” è alquanto centrata. Il Governo sta infatti lavorando per aumentare il numero di auto disponibili, cercando di arrivare almeno a 30.000-35.000-40.000 unità, e anche un grande protagonista come Renault sta partecipando attivamente alla crescita dell’iniziativa.

Sulla carta, il Leasing Sociale permette (e permetterebbe anche a noi italiani, qualora venisse traslato nel nostro Paese) di guidare una nuova auto elettrica pagando una quota mensile che va da 40 a 150 euro a seconda della vettura scelta.

Al debutto dell’iniziativa, Renault ha messo a disposizione la Twingo E-Tech Electric a soli 40 euro al mese con 6 mesi di ricariche gratuite. La “migliore offerta del mercato” è stata accompagnata da una soluzione più “corposa” con la Mégane E-Tech Electric a 150 euro al mese. Ora il marchio francese ci ha fatto sapere di avere aggiunto al listino del Leasing Sociale anche la ZOE E-Tech Electric a 100 euro al mese (ZOE che è prossima alla pensione con la nuova R5) e la Kangoo E-Tech Electric a 150 euro al mese, modello che potrebbe dare una mano a moltissimi professionisti che si spostano in zone urbane.

Parliamo del successo del Leasing Sociale francese perché pensiamo che possa essere un’iniziativa perfetta anche per l’Italia. Le auto elettriche risultano ancora parecchio costose rispetto alle controparti termiche, avere la possibilità di accedere a un finanziamento super agevolato potrebbe sicuramente dare una spinta importante al settore e aiutare molti cittadini ad avere un’auto a zero emissioni senza ricorrere a grandi sacrifici. Nel frattempo invece siamo in attesa che il Governo Meloni ufficializzi le nuove cifre del Bonus Auto 2024, cosa che dovrebbe avvenire a febbraio (gennaio 2024 infatti rischia la paralisi, con molti automobilisti in attesa).