Elettra Lamborghini ha una nuova supercar tedesca: è il regalo di compleanno di Afrojack

Compleanno davvero da favola per la cantante e presentatrice Elettra Lamborghini. In occasione del suo 29esimo anniversario di nascita, festeggiato lo scorso 17 maggio, il marito Afrojack le ha regalato una supercar tedesca.

Stiamo parlando precisamente di una Audi R8 Cabrio di colore arancione, che di listino sta a circa 184mila euro. Afrojack, deejay di fama mondiale, ha ben pensato di “giocare in casa”, tenendo conto che il marchio che produce la fuoriserie di Ingolstadt è proprietario proprio di Lamborghini, di cui la stessa Elettra è una ereditiera.

Chi conosce un po' l'effervescente cantante che fra meno di un anno compirà i suoi primi 30 anni, sa benissimo quanto la stessa ami le supercar, del resto buon sangue non mente. Più volte è stata paparazzata a fianco di auto sportive, come ad esempio la Jaguar E-Pace che Elettra si è fatta colorare completamente di rosa (tranne i cerchi), giusto per passare inosservati.

Ovviamente non può mancare nella sua collezione una fuoriserie di Sant'Agata Bolognese, e chissà che in garage non compaia anche una splendida Lamborghini Revuelto, la prima ibrida plug-in del marchio. L'ultima supersportiva di razza è stata come al solito un grande successo e Lamborghini ha fatto sapere che le Revuelto sono esaurite per i prossimi due anni.

Tornando alla nostra Elettra, in occasione del suo compleanno è stata lei a fare un regalo ai suoi fan, annunciando l'uscita di un nuovo progetto discografico per il 2 giugno, leggasi Elattraton. Sicuramente una piacevole notizia ma molti supporters della cantante speravano che la stessa annunciasse un dolce arrivo: per un "mini Lambo" bisogna ancora attendere.

Intanto l'artista ha festeggiato il suo compleanno in maniera tutto sommato sobria, in casa e circondata dalla famiglia e dal marito Afrojack, che ha omaggiato la moglie con una frase dolcissima: “Buon compleanno al mio sole, alla mia adorabile moglie”.