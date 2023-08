Ecco l'elenco delle celebrità bannate da Ferrari: per loro la Rossa è solo un ricordo

Come molti di voi sanno Ferrari è molto selettiva e non vende le sue auto a chiunque pur di ottenere un profitto. Essendo una delle aziende più ricche al mondo può permettersi di decidere a chi far acquistare le sue supercar e nel contempo, chi non può più riacquistare un bolide di Maranello dai canali di vendita ufficiali.

La lista dei vip bannati dal Cavallino Rampante è alquanto lunga e nel contempo prestigiosa, a cominciare dal deejay e producer di fama mondiale Deadmau5. La sua colpa è stata quella di modificare la sua 458 Italia con un vinile azzurro cielo e il famoso meme Nyan Cat, che non è affatto piaciuto all'azienda del Drake. A peggiorare la situazione, la decisione di sostituire i loghi originali con quelli “Purrari”: Ferrari inviò una lettera di diffida al dj e inserì lo stesso sulla sua lista nera.

Altro personaggio noto che non può più acquistare una Rossa è Chris Harris, giornalista e critico automobilistico. Nel 2021 scrisse un articolo per Jalopnik in cui affermò che le auto in prova dell'azienda italiana fossero in qualche modo ottimizzate rispetto a quelle di serie per ottenere le migliori valutazioni possibili nei test.

Che dire poi di 50 Cent, che un giorno se la prese con la sua 488 dopo che la batteria della supercar si scaricò: il rapper americano fotografò la vettura su un carro attrezzi con tanto di insulti, cosa che gli valse un inserimento diretto nella black list di Maranello.

Altra celebrità molto nota che non può più comprare Ferrari è l'influencer Kim Kardashian. Sulla questione vi sono teorie discordanti fra chi dice che alcune attività sponsorizzate dall'ex di Kanye West sarebbero incompatibili con i valori di Ferrari e chi invece sostiene che nel 2011 accettò come regalo di nozze una Ferrari da un malese rivelatosi poi un truffatore.

Sulla lista vip anche Floyd Mayweather, uno degli atleti più ricchi di sempre e senza dubbio anche uno di quelli meno sobri, fra le celebrità con le collezioni d'auto più costose al mondo. Floyd ostenta più volte la sua ricchezza, cosa che non va a genio a Maranello, ma soprattutto ha rivenduto una Ferrari prima di un anno dal suo acquisto, cosa assolutamente vietata dal Cavallino Rampante.

Nel tritacarne è finito anche Nicholas Cage, colpevole di aver svenduto la sua Ferrari Enzo, auto di recente venduta da Fernando Alonso, per via dei noti problemi economici dell'attore americano.

Infine, nella black list Ferrari figura anche la controversa artista Blac Chyna, colpevole stando ai ben informati, di aver sfoggiato due Ferrari personalizzate in maniera eccessiva: una California rosa brillante e una 488 con ruote rosso vivo.