L'elenco delle auto che consumano meno: da diesel a benzina, ecco la classifica

Quali sono le auto che consumano meno? Con i prezzi ballerini di benzina, gasolio e GPL, i consumi delle vetture stanno divenendo una discriminante sempre più importante quando si tratta di acquistare un nuovo veicolo.

La prima cosa da sapere è che esistono dei consigli da seguire per poter abbassare i consumi di benzina. Secondariamente, prima dell'acquisto è bene informarsi sui dati inerenti i consumi effettivi dei veicoli e in questo caso ci vengono in soccorso gli esperti di mobilità dell'organizzazione dei consumatori OCU, che hanno analizzato i modelli più popolari, scoprendo il loro consumo di carburante ogni 100 chilometri: andiamo a vedere insieme la classifica.

Partiamo dai modelli con motori termici alimentati a benzina, e in questo caso svetta su tutti la Toyota Aygo X con 4,8 litri consumati ogni 100 km, stesso dato della Hyundai i10 1.0MPI. Leggermente peggio la Mitsubishi Space Star 120 MPI con 4,9, seguita dalla Seat Ibiza 1.0 STI 110 CV e dalla Peugeot 208 Puretech 100, entrambe a quota 5.

Dati migliori per i modelli diesel, con Renault Clio DCI 100 cv, Peugeot 208 HDI 100 CV e Skoda Octavia TDI 115 CV, ferme a quota 4,1 litri di gasolio consumati ogni 100 km, davanti a Seat Leon TDI 115 CV e a Opel Corsa 1.5 D 100 CV a quota 4.2.

Per quanto riguarda i motori mild-hybrid, dotati di un piccolo propulsore elettrico, la vettura migliore è la Fiat 500 1.0 con 4,6, davanti a Mazda2 90 CV con 4,7, stesso dato di Suzuki Swift 1.2. Fiat Panda 1.0 registra invece un consumo di 4,9 litri ogni 100 km, mentre la Hyundai i20 T GDI 100 CV si ferma a 5.

Fra gli ibridi plug-in spicca la Mercedes GLC a quota 0,4, seguita dalla BMW Serie 2 e dalla BMW X1, mentre a livello di elettriche, bene la Fiat 500e, fra le auto più vendute in Europa nel Q1 2023, con 13 kWh per 100 km percorsi, davanti a Hyuindai Ioniq 5 e alla Dacia Springs, rispettivamente a quota 13,8 e 13,9. Infine, per quanto riguarda i modelli GPL, Dacia Sandero è la migliore del gruppo davanti alla Renault Clio e alla Capture.