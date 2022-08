Elementi aerodinamici della Rimac Nevera richiamano un indumento dei primi militari croati

La nostrana Motor Valley si trova a poca distanza dalle spiagge romagnole, ma anche al di là dell’Adriatico si parla di motori: in Croazia c’è Rimac, un riferimento per le supercar elettriche e non solo, che è motivo d’orgoglio per il paese stesso. Per questo anche la Rimac Nevera nasconde tanti easter egg che celebrano la sua natura croata.

Primo tra tutti è il suo nome, Nevera, che identifica un particolare ed improvviso temporale che talvolta scarica la sua ira sulle coste della Croazia, passando poi all’interno dell’abitacolo, dove la targhetta identificativa dell’auto mette in bella mostra la sua origine croata e più in particolare la sua nascita a Zagreb.

L’elemento più importante è però sotto agli occhi di tutti, ma allo stesso tempo difficile da identificare se non si conosce un po’ di storia. Si tratta di un richiamo alla cravatta visibile nelle linee aerodinamiche che scolpiscono le fiancate dell’auto, ma cosa centra una cravatta con la Croazia?

Ebbene, la spiegazione arriva proprio da Matja Renić, Rimac Cjief Program Engineering, che al team di Motor1 ha spiegato come l’indumento sia uno dei simboli del paese, che affonda le sue radici nel passato, e in particolare nella fine del 1600.

I primi militari croati infatti vestivano con una stoffa avvolta attorno al collo che veniva poi fermata con medaglioni o nodi, e quando nel 1680 arrivarono in Francia, a causa della lieve differenza di pronuncia tra la parola croata per "croati", hrvati, con la corrispondente francese croates, quel particolare foulard prese poi il nome di cravatta. La nascita della cravatta la si deve dunque alla Croazia, ed è per questo che esiste il richiamo sulle fiancate della Nevera.

Queste curiosità sono state rivelate in occasione della Monterey Car Week, dove il brand croato ha portato al The Quail, A motorsport Gathering la Nevera numero #000 in tinta Calico Green, il modello di proprietà di Rimac che pochi giorni fa è stato tamponato da una Yamaha sulla Pacific Coast Highway: per fortuna sono riusciti a sistemarla rimuovendo i danni visibili al retrotreno.