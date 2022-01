L'elefante si arrabbia e ribalta il SUV dei turisti: il safari in Sud Africa finisce male

Chi ha avuto la fortuna di partecipare ad un safari in Africa solitamente ne parla con entusiasmo. Poter convivere per qualche istante con animali visti soltanto nei documentari è qualcosa di speciale, ma chiaramente bisogna prestare attenzione. Gli elefanti sono tra le creature più pacifiche ma possono diventare molto pericolosi.

E la prova arriva proprio da un video registrato in Sud Africa, più precisamente nel iSimangaliso Wetland Park di KwaZulu-Nata, risalente ai primi giorni dell’anno, quando un elefante se l’è presa con un SUV durante un safari in carovana.

L’auto che seguiva ha iniziato a suonare invano il clacson con l’idea di distrarre l’animale, e nel frattempo ha registrato la scena, dove vediamo l’elefante che si accanisce contro il SUV spingendolo più e più volte fino a ribaltarlo sul fianco. Ma la tortura non è finita lì, anzi, il pachiderma ha continuato a spingere fino a ribaltare completamente l’auto.

Stando a quanto dichiarato dal New York Post, gli occupanti del mezzo non avrebbero riportato ferite gravi ma soltanto un grande spavento, ma ancora non si conoscono le cause che possano aver portato l’animale a comportarsi in questo modo, dato che solitamente si comportano in maniera piuttosto pacifica con gli umani, a patto che si rispettino certe regole e comportamenti.

