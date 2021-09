La ElectroMeccanica Solo ha tre ruote e un solo posto a sedere: la EV più strana di tutte?

Di auto strane su queste pagine ne vediamo spesso, la nuova ElectraMeccanica Solo però ne batte moltissime in quanto a stravaganza: è un'elettrica a tre ruote, dal design davvero particolare. All'anteriore sembra una normalissima auto, poi però va a restringersi e a "tagliarsi": ne guidereste mai una?

Messi da parte gli scherzi, questa ElectriaMeccanica Solo nasce da un'esigenza reale: uno studio afferma che l'80% dei conducenti in circolazione girano da soli in auto, magari a bordo di ingombranti SUV, cosa che aiuta a generare traffico nelle nostre città. Se tutti avessimo una Solo, che offre un unico posto a sedere, in strada ci sarebbe più spazio, meno traffico congestionato.

Compresi i motivi che hanno portato la canadese ElectroMeccanica a produrre la Solo, andiamo subito a scoprire quando verrà consegnata ai primi proprietari: dopo mesi di attesa, la società ha dichiarato di esser pronta a consegnare la sua vettura a partire dal prossimo 4 ottobre, dunque ci siamo quasi.

Ma quanto costa questa micro vettura? Negli USA è proposta a 18.500 dollari (poco meno di 16.000 euro) ma solo cinque Stati hanno negozi retail: Arizona, California, Colorado, Oregon e Washington. I potenziali clienti possono riservarne una pagando un piccolo acconto di 250 dollari, pienamente rimborsabile.

Della piccola Solo EV esiste anche una versione Cargo, destinata ai professionisti, l'offerta somiglia dunque moltissimo a quella ideata da Citroen con la sua Ami, anche se in quel caso le ruote sono rimaste quattro. Per saperne di più: qui potete scoprire quanto è divertente guidare la Citroen Ami, a quest'altro link invece trovate la Citroen Ami Cargo a posto singolo.