Electraply: la bici in pioppo e betulla è un monumento alla sostenibilità

Quando due forti passioni vengono miscelate in un unico prodotto spesso si crea qualcosa di unico e straordinario. È il caso della Electraply di Evie Bee, designer britannica, nonché falegname e appassionata delle due ruote.

Il telaio di questa bici elettrica è formato da pioppo, che costituisce la parte centrale, e da compensato di betulla, visivamente più piacevole e destinato alla parte esterna. Gli strati di legno, certificati come di provenienza sostenibile, vengono laminati e poi affidati ad una macchina a controllo numerico.

L'acciaio inossidabile si unisce alla festa nei punti che subiscono maggiori sollecitazioni, come la forcella e i foderi posteriori del telaio. C'è infine un tocco artigianale nel sellino, coperto da un tessuto in finta pelle cucito a mano. La potenza extra elettrica deriva da un motore Smart Pie abbinato ad una batteria da 36 V e 12,5 Ah con una capacità di 450 Wh.

Evie Bee ha dichiarato che la passione per il legno è nata dalla sua esperienza come ranger per il National Trust a Osterley Park e si è rafforzata quando ha lavorato in India con un costruttore di case in legno. L'amore per le due ruote è invece legato dapprima alle moto in stile café racer e scrambler - a cui la Electraply si ispira - e successivamente si è espanso fino alle bici elettriche.

